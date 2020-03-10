Как дочь Уилла Смита: звезда «Холостяка» Антон Криворотов назвал качества идеальной девушки

Звезда седьмого сезона телешоу «Холостяк», стоматолог Антон Криворотов специально для 5-tv.ru рассказал, какими качествами должна обладать девушка, чтобы навсегда завоевать его сердце.

«Девушка должна быть свободной от стереотипов, образованной и иметь понятные стремления, быть полезной. Пример идеальной девушки — это Уиллоу Смит (американская актриса и певица, дочь Уилла Смита — Прим.ред.). Она духовно развивается, она музыкант, она имеет стремления сделать мир лучше… Она из понятной семьи с понятными семейными устоями», — рассказал телезвезда.

По словам 33-летнего Антона Криворотова, его избранница должна быть «самостоятельной и независимой». При этом в семье не должны «размываться» роли мужчины и женщины.

«Равноправие полов, безусловно, присутствует. Но мужчина — остается мужчиной, женщина — остается женщиной. Залог успешных отношений — это партнерские отношения, которые строятся на достижении общей цели», — считает знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что впервые за историю проекта «Холостяк» искать свою единственную возьмется человек немедийной профессии — стоматолог Антон Криворотов.