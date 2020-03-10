Госдума одобрила во втором чтении конституционные поправки
Второе чтение в парламенте считается основным, так как именно на этом этапе можно внести в проект закона серьезные изменения.
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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru
В Государственной Думе во II основном чтении приняли поправки в Конституцию. Поправки серьезно обновляют Конституцию, так что на обсуждение в Думу приехал лично Владимир Путин. Ведь кроме подготовленных рабочей группой изменений, депутаты во время обсуждения выдвинули еще несколько дополнений, в том числе о досрочных выборах в Думу, об отмене числа президентских сроков.
Во время голосования против не было ни одного голоса, 382 — за, воздержались — 44. Третье чтение уже завтра. Таким образом юридически сформулированы все изначальные инициативы президента и предложения, поступившие позднее в рабочую группу. Итого — 170 поправок. Их все можно теперь изучить на сайте Думы. Что меняется в Конституции — подробности в материале корреспондента МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что комитет Думы одобрил поправку к Конституции о детях как о приоритете госполитики России.
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