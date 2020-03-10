Мать Екатерины Левченко ожидает увеличения сроков фигурантам дела «Сети»* за убийство

Мать убитой подруги фигурантов дела «Сети»* Екатерины Левченко Татьяна подтвердила 5-tv.ru результаты ДНК-экспертизы. Криминалисты определили, что найденные в лесу под Рязанью останки принадлежат ее дочери. Женщина также рассказала, что на сегодняшний день обвинения в убийстве не предъявлены никому из фигурантов дела.

«Это экспертиза ДНК была, в Рязани делали. Брали у нас эпителий и с останков, все это сошлось по ДНК. Алексей П. (друг фигурантов дела, рассказавший СМИ об участии в преступлении — Прим. ред.) — на Украине, туда вряд ли повестку можно отправить. А остальные все сидят в СИЗО», — рассказала Татьяна Левченко.

Останки Екатерины Левченко были найдены в лесу под Рязанью на небольшом расстоянии от места, где ранее обнаружили труп другого знакомого участников дела «Сети»*, Артема Дорофеева. По словам женщины, правоохранители повторно занялись поисками ее пропавшей без вести дочери только после публикации в СМИ, в которой знакомый фигурантов дела рассказал о двойном убийстве, с которым они связаны. Позже вышла другая статья, в которой Алексей П., друг участников «Сети»*, признался в убийстве Екатерины, а также указал на убийцу Артема — им он назвал Максима Иванкина, получившего 13 лет тюрьмы по делу «Сети»*.

Мать убитой девушки ожидает, что фигурантам дела добавят сроки в уже полученным по делу о создании террористического сообщества. Дело об убийстве ее дочери уже возбуждено, возможно, оно будет передано в Рязань или Москву.

«Дело уже идет, по факту ждали экспертизу. Сейчас, наверное, его передадут в Рязань, потому что по закону дело ведут там, где было совершено преступление. Может, в Москву. Видимо, переведут, и дальше будет расследование. Я так думаю, что (им) прибавят срок к тому, что есть. У нас появился сегодня адвокат, у мамы Артема пока нет, но я думаю, что это не проблема», — заметила Левченко.

При этом она признала, что ей трудно поверить в то, что убийцами ее дочери оказались ее же друзья.

«Нет, конечно. Они же друзья, они же вместе жили, можно сказать. Катя мне только про Максима Иванкина рассказывала, только хорошее, ничего плохого. Животным помогали, бомжей кормили. Как можно после этого подумать, что человек может убить своего друга?» — сказала Левченко.

Дело «Сети»* появилось в 2017 году. ФСБ обвинила участников пензенского объединения в создании террористического сообщества и попытке свержения государственного строя. Силовики утверждали, что ячейки организации были разбросаны по стране — от Москвы и Петербурга до Омска и Пензы. Всего в деле были признаны обвиняемыми 11 человек. Как сообщал 5-tv.ru, 10 февраля суд признал пензенских фигурантов дела виновными и вынес им реальные сроки от шести до 18 лет лишения свободы.

* — запрещена в РФ.