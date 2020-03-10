Фигуристка Медведева прилетела в Калифорнию
Спортсменка поделилась с подписчиками снимком с американского побережья.
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Фото, видео: Instagram @jmedvedevaj
Неожиданное появление российской фигуристки Евгении Медведевой в США вызвало вопросы у ее подписчиков в Instagram. Спортсменка опубликовала в своем микроблоке снимок с калифорнийского побережья. В кадре она стоит одетая в белый выходной наряд.
«Калифорния хороша в облачную погоду», — написала чемпионка мира под фото на английском.
В комментариях к публикации Медведева уточнила, что прилетела в Штаты не ради отдыха. О конкретной цели визита знаменитость умолчала. Подписчики предположили, что олимпийская чемпионка прибыла к самому дорогому хореографу Америки Ше-Линн Бурн, чтобы поставить очередную программу.
Прежде Медведева уже обращалась к канадской фигуристке и одному из лучших тренеров планеты, чтобы поставить программу по «Мемуарам гейши». К Бурн часто обращаются спортсмены, которые идут на большие эксперименты и ставят непривычные для себя программы на льду.
Ранее 5-tv.ru писал, что фигуристка Медведева взбудоражила фанатов черно-белым фото.
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