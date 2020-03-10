Не связанные «Сетью»*. Мать Артема Дорофеева ждет, что следствие найдет убийц ее сына

Мать погибшего Артема Дорофеева, убийство которого связывают с фигурантами дела «Сети»*, надеется, что виновные в смерти ее сына будут найдены. Об этом женщина заявила в беседе с 5-tv.ru.

«Я надеюсь, что все-таки найдут тех, кто это сделал. А уже как суд решит, я не знаю, потому что это двойное убийство. Юристы пока ничего не говорят, я только собираюсь знакомиться с делом», — сообщила мать погибшего.

Тело Артема Дорофеева было найдено в ноябре 2017 года в лесу под Рязанью. Подросток и его подруга Екатерина Левченко пропали без вести еще в конце марта. Они были дружны с фигурантами дела «Сети»*. В феврале в прессе появилась публикация, в которой другой знакомый подозреваемых рассказал, как убийство юноши и девушки может быть связано с участниками нашумевшего дела о терроризме. После этого поиски Левченко были возобновлены. В результате останки девушки были найдены, 10 марта 2020 года экспертиза ДНК подтвердила, что они принадлежат ей.

Мать Дорофеева до сих пор в шоке, что причастными к смерти ее сына могли быть его знакомые. Связь Артема и Кати Левченко с делом «Сети»* она категорически отрицает. По ее словам, знакомство ребят с фигурантами было случайным.

«Нет, они вместе с Катей просто дружили вдвоем, а все остальные были одногруппниками. Они просто учились вместе, в одном техникуме, в одной группе. Снимали вместе квартиру. И я думаю, вряд ли Артем и Катя были как-то вообще связаны с „Сетью“*. Просто чисто случайное знакомство. А вместе они оказались просто потому, что испугались. Мы вообще были в шоке, когда узнали, что убийство связано с теми же людьми, с которыми они дружили, с которыми они жили вместе», — рассказала Надежда Дорофеева.

Дело «Сети»* появилось в 2017 году. ФСБ обвинила участников пензенского объединения в создании террористического сообщества и попытке свержения государственного строя. Силовики утверждали, что ячейки организации были разбросаны по стране — от Москвы и Петербурга до Омска и Пензы. Всего в деле были признаны обвиняемыми 11 человек. 10 февраля суд признал пензенских фигурантов дела виновными и вынес им реальные сроки от шести до 18 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать Екатерины Левченко подтвердила результаты экспертизы, которая показала, что найденные в лесу под Рязанью останки принадлежат ее дочери. Женщина также рассказала, каких результатов она ожидает от следствия по делу о двойном убийстве.

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