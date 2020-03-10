Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла гибель котов на рейсе из Нью-Йорка

Гибель двух котов и обморожение третьего во время рейса из Нью-Йорка в конце января текущего года не нашла своего подтверждения после проведенного независимого расследования. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот».

Изучение обстоятельств произошедшего занимались несколько структур — правоохранительные органы, компания «Шереметьево Хендлинг» (отвечающая за работу в столичном аэропорту — Прим.ред.). Кроме того, «Аэрофлот» направил ряд запросов в компетентные органы и готов отстаивать свою позицию в суде.

«Мы хотели еще раз обратиться к СМИ с просьбой осторожнее относиться к публикации подобных новостей без проверки фактов со ссылкой лишь на источники в социальных сетях», — подчеркнули в пресс-службе.

Инцидент, по факту которого проводилось независимое расследование, имел место якобы 22 января. Через несколько дней, 24 января, в СМИ появилась информация о том, что из-за неосторожного обращения грузчиков после перевозки в багажном отделении погибли животные. Хозяин кошек Максим Чумаченко заявлял, что в полет он взял трех питомцев породы американский колор-пойнт. По его словам, две из них погибли от полученных травм, а у третьей при осмотре у ветеринара было диагностировано обморожение.

Как сообщают «Известия», ранее в СМИ также появлялась информация о том, что это не первый случай потери животных у Чумаченко при перевозке, а в сети есть негативные отзывы в его адрес.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Чумаченко требовал уголовного дела по факту произошедшего.