В Арктике пробила лед и всплыла атомная подлодка США. Видео

Атомная подлодка США Toledo пробила лед и всплыла в Арктике. Видеоролик, запечатлевший процесс, выложили в сеть The U.S. Navy (Военно-морские силы США – Прим. ред.).

На кадрах видно, как подлодка пробивает ледяную толщу и медленно поднимается на поверхность. Позже из судна выходят члены экипажа и начинают освобождать от наледи корабль с помощью бензопилы.

В комментарии к видео утверждается, что подлодка прибыла в Арктику для участия в учениях ICEX 2020. Они продлятся три недели, их целью американцы называют оценку оперативной готовности своих сил и союзников к действиям в Арктике.

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