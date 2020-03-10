В Арктике пробила лед и всплыла атомная подлодка США. Видео
Корабль Toledo находится в регионе в рамках участия в учениях ICEX 2020.
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Фото, видео: YouTube @U.S. Navy, 5-tv.ru
Атомная подлодка США Toledo пробила лед и всплыла в Арктике. Видеоролик, запечатлевший процесс, выложили в сеть The U.S. Navy (Военно-морские силы США – Прим. ред.).
На кадрах видно, как подлодка пробивает ледяную толщу и медленно поднимается на поверхность. Позже из судна выходят члены экипажа и начинают освобождать от наледи корабль с помощью бензопилы.
В комментарии к видео утверждается, что подлодка прибыла в Арктику для участия в учениях ICEX 2020. Они продлятся три недели, их целью американцы называют оценку оперативной готовности своих сил и союзников к действиям в Арктике.
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