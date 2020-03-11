🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 11 марта, растущая Луна в знаке Тельца предвещает благоприятные изменения в сфере бизнеса и любовных отношениях. Для тех, кто боялся сделать шаг навстречу своей второй половинке, пришло самое время.

♈ Овен

Овен, в вашей жизни были времена, когда все шло буквально как по маслу: поклонники не отходили от вас ни на шаг, а деньги текли прямо в руки. Однако всему рано или поздно суждено закончиться. Сейчас вы столкнулись с трудностями: долги, просроченные платежи, разрыв отношений. Но не спешите огорчаться. Этот период нужен, чтобы закалить вас.

Космический совет: соберитесь, возьмите себя в руки и с высоко поднятой головой смотрите вперед.

♉ Телец

Полнолуние в начале этой недели вызвало у вас всевозможные эмоции, Тельцы. К счастью, на этот раз вы более уверенны в своих отношениях, чем когда-либо ранее. Однако не забывайте, что вы должны доверять своему партнеру. Будьте готовы открыть свое сердце и душу. Открытое и честное общение обязательно, если вы хотите в будущем обойтись без ссор.

Космический совет: будьте честны со своей второй половинкой.

♊ Близнецы

Близнецы, попробуйте абстрагироваться от мнения окружающих. Не позволяйте их словам нарушать ваше душевное спокойствие. Сейчас вам вовсе не нужно следовать за теми, кто призывает активно действовать. Вы не нуждаетесь в дополнительном заряде мотивации. Все, что вам сейчас необходимо — это отдых. Останьтесь дома, испеките банановый пирог и посмотрите любимый фильм.

Космический совет: устройте себе долгожданный отдых.

♋ Рак

Раки, отправляйтесь навстречу приключениям! Берите в руки путеводитель, садитесь на ближайший автобус и поезжайте в другой город — абсолютно незнакомый для вас и совсем неизведанный. Кто сказал, что нельзя путешествовать в одиночку? Напротив, это лучшее время, чтобы завести новые знакомства и лучше познакомиться с другой культурой.

Космический совет: устройте себе увлекательную поездку.

♌ Лев

Львы, как вы представляете свое идеальное будущее? Вы мечтаете о вилле с видом на море или о роскошном особняке посреди любимого города? В любом случае, ваши мечты вполне достигаемы. Дух просит вас сделать один шаг к жизни, которую вы всегда хотели создать для себя. Доверьтесь таинственным силам выше. Запомните: вы способны творить настоящие чудеса.

Космический совет: сделайте шаг навстречу мечте.

♍ Дева

Древний мудрец утверждал: «То, что нас не убивает, делает нас сильнее». Девы, отпустите последнюю нить надежды и вместе с ней представление о том, кем вы должны были стать. Успокойтесь и вздохните с облегчением. Если что-то пошло не так, значит этого хотят высшие силы, которым сопротивляться бессмысленно.

Космический совет: освободитесь от внутренних ограничений.

♎ Весы

Весы, звезды вам советуют провести масштабную вечеринку. Соберите дома гостей, закажите еду, включите громкую музыку и просто дайте волю своим эмоциям. Кроме того, не забывайте, что подобные мероприятия — это не только возможность перезагрузиться, но и завести новые знакомства.

Космический совет: подумайте о домашней вечеринке.

♏ Скорпион

Вы не можете построить империю за одну ночь, Скорпион. Вот почему вам необходимо начать действовать уже сейчас. Сделайте первый шаг! Поверьте, совсем скоро звезды вам подскажут, в каком направлении двигаться дальше. У вас есть предчувствие, но нужна помощь для ускорения процесса? Надежный наставник скоро у вас появится.

Космический совет: запомните: «тише едешь — дальше будешь».

♐ Стрелец

Стрельцы, вы находитесь на грани стресса. Как долго вы будете давить на себя и требовать невозможного? Может быть, пришло время трезво оценить свои силы и посмотреть на ситуацию с другой стороны. Прежде всего, это касается работы. Если не получается найти в ней никаких преимуществ, немедленно увольняйтесь.

Космический совет: посмотрите на мир другими глазами.

♑ Козерог

Козерог, идея так и останется обычной идеей до тех пор, пока вы не воплотите ее в жизнь. Дело в том, что у вас уже есть стратегия. Ваш следующий шаг — стать смелее. Хороший вопрос, который нужно задать себе на данном этапе: как я могу дать миру то, чего он никогда раньше не видел? Как я могу создать пространство для инноваций и изменить жизнь к лучшему? Проанализируйте эти вопросы.

Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему голосу.

♒ Водолей

Водолеи, вы близки к тому, чтобы ошибиться. Звезды хотят, чтобы вы размышляли над тем, что для вас священно, и находили в себе смелость, необходимую, чтобы отстоять свои интересы. Люди всегда будут иметь свое мнение о том, как вы должны или не должны жить. Обозначьте свои границы, чтобы на вас не влияло окружение.

Космический совет: не позволяйте другим людям влиять на вас.

♊ Рыбы

Рыбы, ваше настроение сейчас можно выразить одной фразой Одри Хепберн: «Я должна часто быть одна. Я была бы очень счастлива, если бы с вечера субботы до утра понедельника меня никто не тревожил. Так я набираюсь сил». Включите на телефоне режим полета, отойдите от ноутбука и прогуляйтесь по городу в одиночестве. Сейчас вам это необходимо.

Космический совет: побудьте наедине с собой и со своими мыслями.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта.