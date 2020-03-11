В России изменятся правила выдачи лицензий на оружие
На смену бумажным документам придут электронные. Однако это не все доументы
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru
России готовятся новые правила и ограничения для владельцев оружия. Бумажные документы исчезнут, а появятся — электронные.
По словам главы Росгвардии Виктора Золотова, вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие надо будет получить одну-единственную пластиковую карточку. Если их умножить на четыре миллиона владельцев оружия, в пользовании которых 6,5 миллионов единиц, получается внушительный ворох бумаги. Поменяется и порядок медосвидетельствования.
«Создается единое электронное взаимодействие всех участников оборота оружия: оружейных заводов, юридических лиц, осуществляющих торговлю, хранение или использование оружия при выполнении своих уставных задач, стрелковых объектов, а также владельцев оружия», — сообщил глава Росгвардии.
К чему еще готовиться владельцам оружия? Дмитрий Вахницкий собрал всю информацию.
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