В России изменятся правила выдачи лицензий на оружие

России готовятся новые правила и ограничения для владельцев оружия. Бумажные документы исчезнут, а появятся — электронные.

По словам главы Росгвардии Виктора Золотова, вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие надо будет получить одну-единственную пластиковую карточку. Если их умножить на четыре миллиона владельцев оружия, в пользовании которых 6,5 миллионов единиц, получается внушительный ворох бумаги. Поменяется и порядок медосвидетельствования.

«Создается единое электронное взаимодействие всех участников оборота оружия: оружейных заводов, юридических лиц, осуществляющих торговлю, хранение или использование оружия при выполнении своих уставных задач, стрелковых объектов, а также владельцев оружия», — сообщил глава Росгвардии.

К чему еще готовиться владельцам оружия? Дмитрий Вахницкий собрал всю информацию.

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