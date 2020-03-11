«Сыночек был с нами 16 часов»: Дизайнер Голомаздина потеряла новорожденного сына

Дизайнер Марина Голомаздина 6 марта родила сына. Девушка долго готовилась к этому моменту и делилась с подписчиками в Instagram радостью по поводу того, что скоро станет матерью. Роды прошли благополучно — малыш появился на свет.

Однако совсем скоро позитивное настроение Голомаздиной сменилось на мрачное. Спустя 16 часов мальчик скончался. Точная причина гибели устанавливается.

«Наш сыночек был с нами всего 16 часов, его сердце остановилось. Мы не знаем причин смерти, вскрытие было сегодня, но результаты будут в течение месяца», — рассказала знаменитость.

Instagram @mgolomazdina

Сейчас Марина находится в окружении членов семьи и пытается пережить горе.

«Мы хотим как можно быстрее пережить эту трагедию, хотим, чтобы никто не беспокоил нас с мужем», — отметила светская львица.

Поклонники поддержали знаменитость и внушили ей надежду, что скоро все наладится и звезда сможет родить ребенка.

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