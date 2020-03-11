«Пушистые антистрессики»: Утяшева показала, как ее собака танцует
Ведущая умилила своих подписчиков в Instagram кадрами с домашними питомцами.
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Фото, видео: Instagram @liasanutiasheva
Двукратная чемпионка Европы по гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева показала подписчикам в Instagram милый ролик со своими питомцами. Звезда записала на видео своих маленьких пушистых собачек, которые, судя по кадрам, приносят в дом позитив и радость.
На записи собрано множество забавных моментов с участием животных. Супруга Павла Воли запечатлела, как ее пушистые друзья резвятся на прогулке, прыгают по дому, ласкаются к ее мужу и даже, как танцуют.
На видео попал эпизод, на котором одна из собачек встает на задние лапки и начинает кружиться вокруг себя. Такой артистизм питомца не смог оставить пользователей равнодушными. Они выразили эмоции в комментариях.
«Какая милота!»
«Действительно пушистые антистрессики!»
«Они просто чудо у вас!»
«Какие замечательные!» — восхищались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ляйсан Утяшева села на шпагат.
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