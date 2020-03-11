Неизвестные подожгли многоквартирный дом с жильцами в Екатеринбурге

Неизвестные поздно ночью подожгли двухэтажный деревянный жилой дом в Екатеринбурге. Об этом сообщает URA.RU.

ЧП произошло на улице 40 лет Октября. По предварительной информации, огонь начался на чердаке и быстро распространился по деревянным конструкциям. Очевидцы сообщают, что злоумышленники вскрыли его и подожгли стены.

В ходе пожара из здания спасателями были эвакуированы 12 детей и 15 взрослых, которые в этот момент находились дома. Всего там проживает 30 человек.

ТА «Ночные новости»

После ликвидации пожара, по словам жильцов дома, ощущался стойкий запах бензина. Они опасаются за свою жизнь и намерены организовать круглосуточное дежурство. В произошедшем они винят недобросовестных застройщиков, которые вознамерились там строить новые высотки.