Неизвестные подожгли многоквартирный дом с жильцами в Екатеринбурге
В произошедшем жильцы дома винят недобросовестных застройщиков, которые вознамерились там строить новые высотки.
Фото: ТА «Ночные новости»
Неизвестные поздно ночью подожгли двухэтажный деревянный жилой дом в Екатеринбурге. Об этом сообщает URA.RU.
ЧП произошло на улице 40 лет Октября. По предварительной информации, огонь начался на чердаке и быстро распространился по деревянным конструкциям. Очевидцы сообщают, что злоумышленники вскрыли его и подожгли стены.
В ходе пожара из здания спасателями были эвакуированы 12 детей и 15 взрослых, которые в этот момент находились дома. Всего там проживает 30 человек.
После ликвидации пожара, по словам жильцов дома, ощущался стойкий запах бензина. Они опасаются за свою жизнь и намерены организовать круглосуточное дежурство. В произошедшем они винят недобросовестных застройщиков, которые вознамерились там строить новые высотки.
Нашли ошибку?