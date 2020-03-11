Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком и микроавтобусом на трассе «Дон»

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Светлана Шевченко
Срочная новость 27

Авария произошла на 869 километре федеральной трассы М-4 в Миллеровском районе Ростовской области.

Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком Scania и микроавтобусом Opel Vivaro на трассе «Дон». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, добавив, что цифра предварительная.

«Еще пять получили травмы, они госпитализированы в Миллеровскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии еще предстоит уточнить. Пока известно, что она произошла на 869 километре федеральной трассы М-4 в Миллеровском районе Ростовской области.

В региональном ГУ МЧС пока информации о пострадавших не сообщается. В ликвидации последствий ДТП участвовали 20 человек и семь единиц техники.

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