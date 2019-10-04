Бельгийская военная авиация в пятницу, 4 октября, обнародовала снимки российского истребителя-бомбардировщика Су-34, сделанные во время патрулирования воздушного пространства над Балтикой самолетами НАТО. Примечательно, что фотографии сделаны через прицел тепловизора.
Цель слежения за российским истребителем не уточняется.
Как отмечает РИА Новости, у стран Балтии нет подходящих для патрулирования воздушного пространства самолетов, поэтому после их вступления в НАТО в 2004 году, эту миссию взяли на себя ВВС других стран, входящих в Североатлантический альянс. Самолеты базируются на аэродроме Зокняй в Литве и на авиабазе Эмари в Эстонии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три последних бомбардировщика Су-34 прибыли в авиаполк под Челябинском.