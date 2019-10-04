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  4. ВВС Бельгии сфотографировали российский Су-24 через прицел тепловизора — фото

ВВС Бельгии сфотографировали российский Су-24 через прицел тепловизора — фото

, 22:34 Фото 133

Снимок был сделан 3 октября во время патрулирования самолетами НАТО воздушного пространства над Балтикой.

Фото: Wikipedia.org /Alexander Mishin

Бельгийская военная авиация в пятницу, 4 октября, обнародовала снимки российского истребителя-бомбардировщика Су-34, сделанные во время патрулирования воздушного пространства над Балтикой самолетами НАТО. Примечательно, что фотографии сделаны через прицел тепловизора.

«После одного месяца охраны воздушного пространства Балтии военно-воздушные силы провели уже 109 боевых вылетов, налетав 191 час. Наши экипажи F-16 уже 16 раз поднимались в воздух по тревоге и выполнили восемь перехватов. Вчера наши летчики столкнулись с истребителями Су-34 и Су-24», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ВВС Бельгии в Twitter.

twitter @ BeAirForce

Цель слежения за российским истребителем не уточняется.

Как отмечает РИА Новости, у стран Балтии нет подходящих для патрулирования воздушного пространства самолетов, поэтому после их вступления в НАТО в 2004 году, эту миссию взяли на себя ВВС других стран, входящих в Североатлантический альянс. Самолеты базируются на аэродроме Зокняй в Литве и на авиабазе Эмари в Эстонии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три последних бомбардировщика Су-34 прибыли в авиаполк под Челябинском.

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