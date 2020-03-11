Вертолет Ми-8 готовится к вынужденной посадке в аэропорту Красноярска

Вертолет Ми-8 готовится произвести вынужденную посадку в красноярском региональном аэропорту Черемшанка. Как стало известно 5-tv.ru, на борту винтокрылой машины, выполнявшей рейс Красноярск — Юрубчен, по предварительным данным, находится 21 человек.

Обстоятельства авиационного происшествия выясняются.