Вертолет Ми-8 благополучно совершил вынужденную посадку в Красноярске

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Василий Заика
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На борту винтокрылой машины, по предварительным данным, находился 21 человек. Никто не пострадал.

Фото: skol.ru

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол» благополучно совершил вынужденную посадку в красноярском аэропорту Черемшанка. Как стало известно 5-tv.ru, винтокрылая машина совершала рейс Красноярск — Юрубчен. По предварительным данным, на борту находился 21 человек. Никто не пострадал.

Отмечается, что причиной вынужденной посадки мог стать сработавший аварийный датчик. В настоящий момент техники выясняют причины авиационного происшествия.

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