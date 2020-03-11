Путин не согласен с заявлением об исключительности американцев и их прав

Президент России Владимир Путин прокомментировал высказывание бывшего главы Белого дома Барака Обамы об «эксклюзивных правах» граждан США. Российский лидер заявил, что не согласен с подобным заявлением.

«Он уже сказал, что американцы — это особая нация, у них особые права, эксклюзивные, чуть ли не на весь мир. Я с этим не могу согласиться», — рассказал глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По словам Владимира Путина, «господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами». Президент РФ считает — нельзя утверждать, что «у кого-то есть эксклюзив на что-то».

«Говорить, что у кого-то есть эксклюзив на что-то, мне кажется, абсолютно неоправданно», — уверен глава государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин утверждает — они с Трампом называют друг друга по имени.