Путин рассказал, что они с Трампом называют друг друга по имени

Президент России Владимир Путин рассказал, что они с американским лидером Дональдом Трампом называют друг друга по имени.

«Он меня Владимиром называет, я его — Дональдом», — заявил глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Владимир Путин затруднился ответить на вопрос журналиста о том, с кем из президентов США ему было комфортнее всего общаться.

«У меня со всеми были, на самом деле, достаточно конструктивные отношения», — сказал лидер РФ.

Однако Владимир Путин вспомнил, что не был согласен с высказыванием предыдущего главы Белого дома Барака Обамы. По словам российского лидера, последний утверждал, что «американцы — это особая нация, у них особые права, эксклюзивные, чуть ли не на весь мир».

«Я с этим не могу согласиться. Господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами», — заявил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин назвал чушью слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами.