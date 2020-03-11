Михаил Мишустин назвал Белоруссию союзником и стратегическим партнером РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с минским коллегой Сергеем Румасом назвал Белоруссию союзником и стратегическим партнером. Глава российского кабинета министров отметил, что подобного рода тесное взаимодействие будет способствовать созданию благоприятных условий для развития экономики и ведения бизнеса.

По его словам, это сотрудничество в конечном итоге положительно отразится на благосостоянии граждан обеих стран.

«Важно также, что Белоруссия — ведущий внешнеэкономический партнер России на пространстве СНГ. В 2018 году товарооборот (РФ и Белоруссии — Прим.ред.) составил 35,6 миллиарда долларов, увеличившись на 9,6% по сравнению с 2017 годом, в 2019 году удалось стабилизировать показатели взаимной торговли на аналогичном уровне», — сказал Михаил Мишустин.

Премьер-министр России добавил, что сокращение экспорта товаров из РФ почти в полном объеме было компенсировано ростом поставок на рынок белорусской продукции на 4,4%. Михаил Мишустин подчеркнул, что Россия, как и прежде, занимает лидирующую позицию по накопленным инвестициям в экономику соседней страны.

«В январе — сентябре 2019 года они составили около четырех миллиардов долларов, в Белоруссии работают более, чем 2,4 тысячи компаний с российским участием. Очень полезная работа проводится по линии межрегионального сотрудничества, укрепляются гуманитарные, образовательные, культурные связи», — сказал Михаил Мишустин.

С российской стороны участие в переговорах принимают вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и министр финансов Антон Силуанов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин утвердил правила ввоза в РФ незарегистрированных лекарств.