Названы отрасли с самыми высокими зарплатами
Опубликованы данные Росстата за 2019 год.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Евгений Курсков
Росстат обнародовал данные о самых высоких зарплатах в среднем по стране по итогам 2019 года, сообщает RT.
Согласно опубликованной информации, работники финансовой и страховой сфер зарабатывают больше всех. Размер их среднего жалования составляет 102,99 тысячи рублей.
На втором месте закрепились представители отрасли добычи полезных ископаемых — 88,9 тысячи рублей.
Кроме того, высокие заработки были зафиксированы у тех, кто работает в сфере информации и связи — 74,4 тысячи рублей; научной, технической и профессиональной отраслях — 72,9 тысячи рублей, а также в области государственного управления, военной безопасности и соцобеспечения — 51 тысяча рублей.
Наиболее низкие зарплаты в 2019 году получали работники предприятий общественного питания и гостиниц — 27,9 тысячи рублей. Чуть выше размер заработка отмечался в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 31,6 тысячи рублей.
Ранее 5-tv.ru назвал города России с московскими зарплатами.
Нашли ошибку?