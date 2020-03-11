Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

Росстат обнародовал данные о самых высоких зарплатах в среднем по стране по итогам 2019 года, сообщает RT.

Согласно опубликованной информации, работники финансовой и страховой сфер зарабатывают больше всех. Размер их среднего жалования составляет 102,99 тысячи рублей.

На втором месте закрепились представители отрасли добычи полезных ископаемых — 88,9 тысячи рублей.

Кроме того, высокие заработки были зафиксированы у тех, кто работает в сфере информации и связи — 74,4 тысячи рублей; научной, технической и профессиональной отраслях — 72,9 тысячи рублей, а также в области государственного управления, военной безопасности и соцобеспечения — 51 тысяча рублей.

Наиболее низкие зарплаты в 2019 году получали работники предприятий общественного питания и гостиниц — 27,9 тысячи рублей. Чуть выше размер заработка отмечался в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 31,6 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru назвал города России с московскими зарплатами.