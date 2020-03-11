Президент России Владимир Путин высоко оценил сотрудничество спецслужб США и России в борьбе с терроризмом. По словам российского лидера, американское Федеральное бюро расследований (ФБР) «работает глобально» и помогает Федеральной службе безопасности РФ.

Владимир Путин рассказал, как в конце минувшего года благодаря информации от американского ведомства в Санкт-Петербурге задержали двух сторонников террористической организации ИГ*. По словам российского лидера, ФБР долго работало над злоумышленниками, а потом «дело передало в ФСБ».

«Вот эту ситуацию американцы отследили. Спасибо им большое <…> Я позвонил Трампу со словами благодарности за то, что они передали нам эту информацию», — сообщил глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Президент России отметил, что американские спецслужбы «работают глобально, так же как и мы». По словам Владимира Путина, «наши много ловят».

«У нас они десятки предупреждают террористических актов, ловят, выхватывают», — подчеркнул Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин не согласен с заявлением об исключительности американцев и их прав.

* — запрещена в РФ.