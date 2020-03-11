В Москве госпитализировали актрису Валентину Талызину

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Алиса Маркова
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85-летняя звезда театра и кино находится в больнице. Ей предстоит пройти курс реабилитации.

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

В Москве госпитализировали известную российскую актрису Валентину Талызину. Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» и многих других кинокартин оказалась в больнице и теперь ей предстоит пройти курс реабилитации.

Известно, что в октябре 2019 года Валентина Талызина перенесла инсульт, однако после этого полностью восстановиться так и не смогла.

Советская и российская актриса Валентина Талызина, которой сейчас 85 лет, известна зрителю по таким фильмам, как «Ирония судьбы или с легким паром», «Афоня», «Зигзаг удачи» и многим другим.

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