В Москве госпитализировали актрису Валентину Талызину

В Москве госпитализировали известную российскую актрису Валентину Талызину. Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» и многих других кинокартин оказалась в больнице и теперь ей предстоит пройти курс реабилитации.

Известно, что в октябре 2019 года Валентина Талызина перенесла инсульт, однако после этого полностью восстановиться так и не смогла.

Советская и российская актриса Валентина Талызина, которой сейчас 85 лет, известна зрителю по таким фильмам, как «Ирония судьбы или с легким паром», «Афоня», «Зигзаг удачи» и многим другим.