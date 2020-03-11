Лариса Гузеева отменила итоги очередного выпуска «Давай поженимся!»

Эфир программы «Давай поженимся!» от 10 марта завершился нестандартно. Ведущая Лариса Гузеева не приняла выбор героя программы, и отменила итоги выпуска.

В процессе обсуждения кандидатур невест для молодого человека по имени Иван ведущие обратили внимание на реакцию пришедшей с ним подруги Ольги. Девушка критически отнеслась к потенциальной победительнице в борьбе за сердце Ивана. Отсюда Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина предположили, что Ольга сама имеет на него виды. Под конец программы дама призналась, что у них были отношения, но сейчас они дружат.

В результате Гузеева заявила Ивану и выбранной им невесте, что они не пара. Теледива рекомендовала молодому человеку попробовать вновь сойтись с Ольгой, а ее призвала побороться за парня, к которому она до сих пор неравнодушна. В гримерке после съемок Ольга сказала, что, возможно, она еще на что-то надеется.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Гузеева приводит себя в форму в клинике.