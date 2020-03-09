Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева сейчас приводит себя в форму в оздоровительной клинике под Санкт-Петербургом. В лечебном учреждении звезда под присмотром медиков проходит курс похудения и детоксикации организма. Она следует рекомендациям специалистов и придерживается особого рациона питания.

На своей странице в Instagram Гузеева опубликовала кадр из больницы, в подписи к которому призвала подписчиц вовремя следить за собой.

«Собрать себя, распустившуюся, очень сложно, так что не начинайте, если что. Без высококлассных специалистов, как Зулай, например, у меня бы не получилось», — призналась светская львица.

Instagram @_larisa_guzeeva_

Фолловеры отметили, что ведущая выглядит очень отдохнувшей и похудевшей и сделали ей множество комплиментов.

«Боже, какая красотка! Цветете вместе с весной! Обожаю Вас! Вы для меня кумир! Прекрасно выглядите! »

«Такая естественная, настоящая…без выпендрежа!»

«Без макияжа даже моложе!»

«Правильно, нельзя распускать себя!» — подтвердили юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Гузеева показала результаты курса похудения.