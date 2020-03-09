«Нельзя распускать себя!» — Лариса Гузеева приводит себя в форму в клинике
Телеведущая проходит курс детоксикации организма в лечебном учреждении под Петербургом.
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Фото, видео: Instagram @_larisa_guzeeva_
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева сейчас приводит себя в форму в оздоровительной клинике под Санкт-Петербургом. В лечебном учреждении звезда под присмотром медиков проходит курс похудения и детоксикации организма. Она следует рекомендациям специалистов и придерживается особого рациона питания.
На своей странице в Instagram Гузеева опубликовала кадр из больницы, в подписи к которому призвала подписчиц вовремя следить за собой.
«Собрать себя, распустившуюся, очень сложно, так что не начинайте, если что. Без высококлассных специалистов, как Зулай, например, у меня бы не получилось», — призналась светская львица.
Фолловеры отметили, что ведущая выглядит очень отдохнувшей и похудевшей и сделали ей множество комплиментов.
«Боже, какая красотка! Цветете вместе с весной! Обожаю Вас! Вы для меня кумир! Прекрасно выглядите! »
«Такая естественная, настоящая…без выпендрежа!»
«Без макияжа даже моложе!»
«Правильно, нельзя распускать себя!» — подтвердили юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Гузеева показала результаты курса похудения.
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