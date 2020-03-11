Мужчина, ставший мемом после ролика «Нормально», сбросил 100 килограммов
Мужчина рассказал о страшной трагедии, которая изменила всю его жизнь.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © West Coast Surfer, YouTube @Lucky Dota
Сергей Кузнецов — тот самый тучный рыбак из популярного интернет-ролика «Нормально» — сбросил 100 килограммов. В беседе с корреспондентом «Хороших новостей» мужчина рассказал, как ему это удалось и что повлияло на столь кардинальные изменения в его жизни.
Сергей признался: он не всегда был полнотелым. По молодости мужчина увлекался бодибилдингом, хоккеем, а также работал в кузнице, поэтому лишние калории быстро сгорали. Но со временем тяга к спорту прошла, а любовь к еде осталась неизменной.
«Жена хорошо кормила, ел я много. Помню, в молодости у меня был личный рекорд — однажды я съел за раз 250 пельменей. Но тогда я все сжигал на работе и в качалках», — вспоминал Сергей.
Переломным моментом в судьбе мужчины стала смерть любимой мамы и жены Натальи — эти трагедии произошли с разницей в один год. Сергей долго не мог прийти в себя после сильных потрясений, а нервный стресс сказался и на здоровье: одежда еле-еле застегивалась и помещаться в машину стало большой проблемой. Так, мужчина набрал более 200 килограммов.
«Однажды я просто сел и подумал: ну это же уже ни в какие рамки, даже ни в какие штаны не влезаю, 77 размер. Нужно что-то делать, я уже не молод, дальше будет только хуже», — объяснил мужчина.
С тех пор он, как бывший спортсмен, разработал для себя индивидуальную программу похудения: отказался от поездок на такси и общественном транспорте, завел собаку и ежедневно преодолевал с ней несколько километров пешком. Кроме того, даже сидя в гостях мужчина научился тренироваться — напрягал мышцы груди и бицепс. Сергей уверяет: его рацион остался неизменным, но, благодаря физической активности, вес тает на глазах. Всего за один год занятий он похудел до 150 килограммов, а за следующий — до 97 килограммов.
«Я часто смотрел программы по телевизору, как люди сбрасывали по 100 кило за несколько месяцев. Они так мучились, здоровье подрывали, а потом еще и набирали обратно, скорее всего. Лучше уж как я — два года в своем темпе поработать и таким уже на всю жизнь остаться», — резюмировал Сергей.
Сергей Кузнецов стал героем интернета в 2014 году. Тогда неизвестный гражданин застал рыбака в нетрезвом состоянии на льду Аргазинского водохранилища, куда последний приехал отпраздновать закрытие зимней рыбалки. Автор ролика разбудил сонного мужчину с расстегнутой курткой вопросом: «Бать, тебе нормально?», на что мужчина прохрипел: «Нормально». На другие вопросы случайного прохожего Сергей ответить не смог — быстро уснул.
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