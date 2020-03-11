Владимир Путин оценил уровень отношений между Россией и США
В 11 серии проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» президент РФ рассказал о позиции нашей страны на мировой арене и о взаимодействии с Вашингтоном.
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Фото, видео: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru
Уровень отношений между Россией и США можно оценить на тройку по пятибалльной шкале, считает Владимир Путин. В 11 серии проекта ТАСС президент говорит о позиции нашей страны на мировой арене и взаимодействии с Вашингтоном.
Несмотря на санкции и разногласия по многим вопросам, наши спецслужбы сотрудничают в борьбе с терроризмом. А между странами за последние два года существенно вырос товарооборот. Путину довелось работать с четырьмя американскими президентами. С нынешним главой Белого дома они обращаются друг к другу не иначе как по имени.
— Вы так Трампа назвали Дональдом по-дружески?
— Он меня Владимиром называет, я его Дональдом. У меня со всеми были, на самом деле, достаточно конструктивные отношения.
— Но с Обамой не полетело?
— Полетело не полетело. Он уже сказал, что американцы — это особая нация, у них особые права, эксклюзивные чуть ли не на весь мир. Я с этим не могу согласиться. Господь создал всех с одинаковыми правами. И поэтому говорить, что у кого-то есть эксклюзив на что-то, мне кажется абсолютно неоправданно.
Многие лидеры европейских стран сейчас разделяют тезисы Мюнхенской речи Владимира Путина. В феврале 2007 года наш президент на конференции по безопасности заявил, что недопустимо, когда одна страна — Соединенные Штаты — распространяет свою юрисдикцию за рамки своих национальных границ. Тогда это мнение не приняли. А сегодня в Германии называют недопустимыми вторичные санкции США по «Северному потоку — 2» в отношении компаний, с которыми никак не связаны.
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