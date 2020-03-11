Встреча премьер-министров России и Белоруссии состоялась в Москве

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Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили интеграционные процессы и вопросы двустороннего сотрудничества.

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Фото, видео: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС, 5-tv.ru

Вопросы двустороннего сотрудничества и интеграционные процессы в Москве обсуждали премьеры России и Белоруссии.

Михаил Мишустин отметил: Минск — союзник и стратегический партнер нашей страны, ведущий на пространстве СНГ. По словам главы российского правительства, благоприятно складывается экономическое взаимодействие государств — взаимная торговля не сбавляет оборотов. Укрепляются также культурные и образовательные связи.

«Нам очень важно действовать в контакте с белорусскими коллегами, оперативно сверять часы по всем актуальным вопросам. Это позволит создать благоприятные условия для развития экономики и ведения бизнеса и, в конечном итоге, повысить благосостояние граждан России и Белоруссии», — сказал премьер-министр РФ.

Премьер Белоруссии Сергей Румас отметил, что текущая ситуация с ценами на нефть сближает позиции Москвы и Минска по энергетическому вопросу и, возможно, позволит договориться о долгосрочных контрактах.

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