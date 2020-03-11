Истребитель F-16 разбился во время репетиции парада в Пакистане

В пригороде Исламабада разбился истребитель F-16. Все произошло во время репетиции в честь Дня Пакистана.

Момент падения сняли очевидцы. Судя по кадрам, пилот выполнял «петлю Нестерова». Самолет вышел из пике недалеко от земли на высокой скорости, после чего скрылся за деревьями. Через несколько секунд поднялось облако черного дыма.

О судьбе пилота пока ничего сообщается. По данным местных СМИ, он не успел катапультироваться. Место ЧП оцеплено военными.

Разбившийся истребитель стал уже третьей машиной, которую потеряли ВВС Пакистана за два месяца. Ранее во время учебного полета потерпел крушение истребитель «Мираж» и реактивный самолет Sesna. Тогда пилоты выжили.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в результате жесткой посадки самолета в Магадане пострадали два человека.