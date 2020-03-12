Серябкина показала фото в таинственной маске-вуали

Российская певица Ольга Серябкина опубликовала в Instagram серию соблазнительных фотографий. На снимках сексуальная исполнительница позирует в джинсах, полупрозрачном топе, черном пиджаке и дерзких леопардовых туфлях. Необыкновенный образ звезды дополнила таинственная маска-вуаль.

«Я серьезно — коронавирус. Боимся или преувеличивают? Посмотрела фильм „Заражение“ Стивена Содерберга и немного загналась», — сообщила знаменитость в публикации.

Instagram @seryabkina

Поклонники Ольги Серябкиной поспешили успокоить любимицу и объяснили ей, что коронавирус не сможет ей навредить — ведь она слишком молода. Пользователи соцсети также посоветовали певице пока не путешествовать в другие государства.

Большинство подписчиков пришли в восторг от загадочного образа кумира. Фанаты сравнили певицу с восточной красавицей Шахерезадой.

«Шахерезада!»

«Огонь!»

«Самая великолепная женщина!»

«Что за кошка?!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники подозревают — Ольга Серябкина тайно вышла замуж.