Серябкина показала фото в таинственной маске-вуали
Похоже, певица всерьез разволновалась по поводу коронавируса.
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Фото, видео: Instagram @seryabkina
Российская певица Ольга Серябкина опубликовала в Instagram серию соблазнительных фотографий. На снимках сексуальная исполнительница позирует в джинсах, полупрозрачном топе, черном пиджаке и дерзких леопардовых туфлях. Необыкновенный образ звезды дополнила таинственная маска-вуаль.
«Я серьезно — коронавирус. Боимся или преувеличивают? Посмотрела фильм „Заражение“ Стивена Содерберга и немного загналась», — сообщила знаменитость в публикации.
Поклонники Ольги Серябкиной поспешили успокоить любимицу и объяснили ей, что коронавирус не сможет ей навредить — ведь она слишком молода. Пользователи соцсети также посоветовали певице пока не путешествовать в другие государства.
Большинство подписчиков пришли в восторг от загадочного образа кумира. Фанаты сравнили певицу с восточной красавицей Шахерезадой.
«Шахерезада!»
«Огонь!»
«Самая великолепная женщина!»
«Что за кошка?!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники подозревают — Ольга Серябкина тайно вышла замуж.
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