В Крыму задержали участников террористической организации
Члены ячейки исповедовали доктрину создания «всемирного халифата».
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Фото, видео: ТАСС / Антон Вергун, ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ совместно с подразделениями полиции и Росгвардии пресекли деятельность крымской ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.
Силовики провели обыски и задержали четырех активных участников ячейки. По данным ведомства, члены группы исповедовали доктрину создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, свержения насильственным путем действующей власти.
«С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман», — утончают в пресс-службе ФСБ.
В домах членов организации обнаружили и изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, средства связи и компьютеры. В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела.
Ранее 5-tv.ru писал, что задержан лидер ячейки террористической организации, вербовавший жителей Ростова-на-Дону
* — запрещена на территории РФ.
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