В Крыму задержали участников террористической организации

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Валентин Черников
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Члены ячейки исповедовали доктрину создания «всемирного халифата».

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Фото, видео: ТАСС / Антон Вергун, ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ совместно с подразделениями полиции и Росгвардии пресекли деятельность крымской ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

Силовики провели обыски и задержали четырех активных участников ячейки. По данным ведомства, члены группы исповедовали доктрину создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, свержения насильственным путем действующей власти.

«С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман», — утончают в пресс-службе ФСБ.

В домах членов организации обнаружили и изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, средства связи и компьютеры. В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержан лидер ячейки террористической организации, вербовавший жителей Ростова-на-Дону

* — запрещена на территории РФ.

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