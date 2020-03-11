Мать троих детей легендарного боксера Мейвезера найдена мертвой в собственной машине

Экс-возлюбленная боксера Флойда Мейвезера, мать его троих детей Джози Харрис найдена мертвой в салоне собственного автомобиля, сообщает издание TMZ Sports со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Около десяти вечера из дома женщины поступил звонок в полицию, по прибытию на место правоохранители обнаружили тело Харрис. По информации издания, смерть 40-летней Джози наступила внезапно, однако к преднамеренному убийству это не имеет никакого отношения.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее СМИ сообщали о нестабильных отношениях между Мейвезером и его подругой. Так, в 2010 году боксер был осужден на два месяца за нападение на Харрис. Флойд подошел к спящей возлюбленной и резко дернул ее за волосы. Затем на глазах у собственных детей избил любимую.

Сам Мейвезер долгое время отрицал вину. В одном из своих интервью он признался: мать его детей постоянно употребляла наркотики и ему приходилось силой останавливать женщину. По его словам, к домашнему насилию подобные инциденты отношения не имеют.

Между тем известно, что бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший подтвердил, что у него есть договоренности о проведении боя с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. Бой состоится 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249.

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