Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

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Алиса Маркова
Срочная новость 107

Приговор был вынесен в среду, 11 марта.

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Фото, видео: FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Суд приговорил американского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Приговор был вынесен в США в среду, 11 марта.

Скандал разразился в 2017-м. На оскароносного медиамагната дали показания не меньше 80 женщин, с которыми продюсер сотрудничал в разные годы своей карьеры. Вайнштейна разоблачили известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман, Сальма Хайек и многие другие.

Еще до вынесения приговора стало известно, что Вайнштейн будет отбывать наказание в тюрьме строгого режима на острове Райкерс в проливе Ист-Ривер. 

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Харви Вайнштейну грозило до 25 лет тюрьмы.

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