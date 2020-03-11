Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Приговор был вынесен в среду, 11 марта.
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Фото, видео: FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Суд приговорил американского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Приговор был вынесен в США в среду, 11 марта.
Скандал разразился в 2017-м. На оскароносного медиамагната дали показания не меньше 80 женщин, с которыми продюсер сотрудничал в разные годы своей карьеры. Вайнштейна разоблачили известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман, Сальма Хайек и многие другие.
Еще до вынесения приговора стало известно, что Вайнштейн будет отбывать наказание в тюрьме строгого режима на острове Райкерс в проливе Ист-Ривер.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Харви Вайнштейну грозило до 25 лет тюрьмы.
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