Как изменятся цены на товары в России из-за коронавируса и колебания рубля

Эфирная новость 57

Мнения экспертов расходятся: в некоторых направления ожидается рост, а в других наоборот — снижение.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Рубль в среду продолжил восстанавливаться после резкого снижения начала недели, официальный курс ЦБ на четверг доллар 71 с половиной, Евро — 81 рубль. При этом цена на нефть остается стабильно неустойчивой в районе 35-36 долларов за баррель сорта Брент.

И никто не знает, куда качнется маятник цен на черное золото, а вслед за ним и на остальные товары. Мнения опрошенных «Известиями» экспертов расходятся, так если по электронике, детским игрушкам, автомобилям ждут роста цен. То по продуктам питания, квартирам в новостройках, турпутевкам по России — предрекают стабильность и даже снижение.

Кирилл Поляков объяснит механизмы.

+4° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.47
-0.55 81.02
-0.84
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...