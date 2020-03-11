Как изменятся цены на товары в России из-за коронавируса и колебания рубля
Мнения экспертов расходятся: в некоторых направления ожидается рост, а в других наоборот — снижение.
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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, 5-tv.ru
Рубль в среду продолжил восстанавливаться после резкого снижения начала недели, официальный курс ЦБ на четверг доллар 71 с половиной, Евро — 81 рубль. При этом цена на нефть остается стабильно неустойчивой в районе 35-36 долларов за баррель сорта Брент.
И никто не знает, куда качнется маятник цен на черное золото, а вслед за ним и на остальные товары. Мнения опрошенных «Известиями» экспертов расходятся, так если по электронике, детским игрушкам, автомобилям ждут роста цен. То по продуктам питания, квартирам в новостройках, турпутевкам по России — предрекают стабильность и даже снижение.
Кирилл Поляков объяснит механизмы.
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