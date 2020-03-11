Основатель «Ералаша» Борис Грачевский в интервью 5-tv.ru прокомментировал ситуацию с вынесением сурового приговора американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну.

По словам Грачевского, то, что произошло с его американским коллегой, более похоже на фантастическую историю, чем на правду. Российский режиссер утверждает: верить людям, которые рассказывают сказки 20-летней давности, — глупо. Поскольку отыскать доказательства случившемуся просто невозможно. Он уверен: это — очень удобный инструмент для женщин, которые задумали свести личные счеты.

«Это слишком высокая цена за его поведение, его отношение. Тем более, что 20 лет давности. <…> Почему они раньше об этом не сказали? Почему они пользовались всеми его привилегиями?» — заметил Грачевский.

Собеседник 5-tv.ru выразил мнение, что поведение женщин, обвинивших Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, — безобразно. Он уверен: дамы, якобы подвергавшиеся регулярному изнасилованию, имели определенные договоренности с кинорежиссером. Так, например, некоторым за ночь любви могла достаться роль в кино.

«Они пользовались не только этим, но еще всякими подарочками, что он подкидывал. Я не хочу его оправдывать, но эти дамы очень непорядочно себя ведут. Вот и все», — резюмировал Борис Грачевский.

11 марта суд вынес обвинительный приговор 67-летнему кинорежиссеру Харви Вайнштейну, обвиняемому в сексуальных домогательствах. Звезду Голливуда приговорили к 23-м годам заключения.

С обвинениями в адрес Харви публично выступили более 80 женщин, в частности Анджелина Джоли, Ума Турман, Гвинет Пелтроу, Эшли Джадд и другие именитые актрисы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что британским СМИ стало известно, что Харви Вайнштейн якобы угрожал убийством Дженнифер Энистон.