30 лет независимости Литвы: какой оказалась цена свободы?

В Литве 11 марта отметили юбилейный "День восстановления независимости". В 1990 году, первой в Союзе эта республика взяла курс на выход. Он растянулся более, чем на год, сопровождался кровопролитием и ускорил развал СССР.

Из-за коронавируса мероприятия в этом году оказались скомканными, официальных делегаций не прислали даже соседи по Прибалтике. Удивило обилие флагов ЕС и США. Стремясь выйти из-под власти Москвы, Вильнюс оказался под полным контролем Брюсселя и Вашингтона.

За что боролись разбирался Дмитрий Акимов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США признали отсутствие угрозы от России странам Прибалтики.