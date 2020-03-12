30 лет независимости Литвы: какой оказалась цена свободы?
Юбилейный «День восстановления независимости» прошел скомканно из-за коронавируса и печально из-за дождя.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua, 5-tv.ru
В Литве 11 марта отметили юбилейный "День восстановления независимости". В 1990 году, первой в Союзе эта республика взяла курс на выход. Он растянулся более, чем на год, сопровождался кровопролитием и ускорил развал СССР.
Из-за коронавируса мероприятия в этом году оказались скомканными, официальных делегаций не прислали даже соседи по Прибалтике. Удивило обилие флагов ЕС и США. Стремясь выйти из-под власти Москвы, Вильнюс оказался под полным контролем Брюсселя и Вашингтона.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США признали отсутствие угрозы от России странам Прибалтики.
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