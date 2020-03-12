Пять человек погибли в пожаре в Иркутской области

Пять человек стали жертвами страшного пожара, который произошел в ночь на четверг в частном доме в селе Казачинское Иркутской области.

Как сообщили в региональном МЧС, в момент прибытия на место спасателей, здание было полностью охвачено огнем. Хозяйка дома сообщила, что внутри должно находиться пять человек, включая троих детей.

После ликвидации пожара тела всех погибших были обнаружены.

Обстоятельства и причина пожара устанавливаются. Работает следственная группа.