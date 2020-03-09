«Ожидаемый эффект»: Экономист о снижении мировых цен на нефть
По словам доктора экономических наук Андрея Колганова, причиной всему стало снижение спроса на «черное золото» на фоне карантинных мероприятий по коронавирусу.
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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, 5-tv.ru
Доктор экономических наук Андрей Колганов в беседе с 5-tv.ru прокомментировал снижение мировых цен на нефть. По словам ведущего специалиста МГУ, сложившаяся ситуация была ожидаемой.
«Честно говоря, это, в принципе, ожидаемая ситуация, потому что странам ОПЕК не удалось договориться о сокращении добычи и, наоборот, появились планы Саудовской Аравии о наращивании добычи. И, естественно, это повлияло на соотношение спроса и предложения на рынке, и цена нефти рухнула», — сказал Андрей Колганов.
Эксперт отметил, что причиной всему стало снижение спроса на «черное золото» на фоне карантинных мероприятий по коронавирусу. Когда цена нефти стала снижаться, страны ОПЕК приступили к переговорам, результатом которых должно было стать сокращение объемов добычи и, тем самым, сдерживание стоимости.
«Но договориться им не удалось из-за позиции РФ и, предсказуемо, цена на нефть рухнула. Честно говоря, я не знаю, как отреагируют на это страны ОПЕК, будет ли новый раунд переговоров, придут ли они к соглашению. Точно сказать не могу, не располагаю информацией. От этого будет зависеть, как будет вести себя цена на нефть», — сказал доктор экономических наук.
Ранее 5-tv.ru писал, что экономист Антон Шабанов объяснил, с чем связано падение цен на нефть более чем на 30%.
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