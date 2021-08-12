Каких друзей ценят и какими товарищами являются разные знаки зодиака

Астрологи уверены, что звезды оказывают влияние на то, как человек будет выбирать друзей, а также, каким он сам будет другом. Дружеские свойства разных знаков зодиака перечислили астрологи.

Овен

В дружбе темпераментные Овны любят быть наставниками и всегда резко реагируют, если кто-то посягает на их право быть лидером. Представители этого знака зодиака не терпят в своем кругу тех, кто хоть немного сомневается в их таланте и успешности. Зато своим друзьям темпераментные Овны готовы помочь в любой ситуации.

Телец

Тельцы — одни из лучших друзей. Они всегда дадут ценный совет, помогут с организацией сложного процесса, составят оптимальный план действий и подскажут, как его реализовать. Но у медали есть и обратная сторона — Тельцы довольно ревнивые. Им регулярно нужно напоминать, что вы их любите и цените.

Близнецы

Врожденная общительность позволяет Близнецам легко располагать к себе людей. Представители этого знака зодиака отлично умеют и рассказывать, и слушать. Они всегда готовы поднять вам настроение и разрядить обстановку. В друзьях близнецы ценят ум, любознательность и позитивное отношение к жизни.

Рак

Раки очень избирательны. Они не подпускают близко людей, которые не доказали своей преданности и добросовестности. Однако как только это произойдет, Раки станут ценнейшими друзьями. Стоит иметь в виду и один их серьезный недостаток — обидчивость. Представители этого знака зодиака часто принимают все близко к сердцу, поэтому нуждаются в эмоционально стабильных людях.

Лев

Львы обожают находиться в центре внимания и заводить новых друзей. Однако дружить с ними довольно тяжело. Львы довольно эгоцентричны и не потерпят попытки оспорить их превосходство в любой из сфер. Однако если привыкнуть к непростому характеру, то можно ожидать от них щедрых подарков и большой преданности.

Девы

Девы выбирают друзей один раз и на всю жизнь. Они ценят в людях развитую эмпатию, умение понять с полуслова и готовность справляться с трудностями. Девам нравится дружить с неординарными личностями, у которых можно многому научиться. В ответ они всегда помогут советом и придут на выручку в сложной ситуации.

Весы

Обаятельные и энергичные Весы легко обзаводятся друзьями, предпочитая шумную компанию одиночеству. Они всегда найдут интересную тему для разговора и никогда не откажутся от похода на вечеринку. Попутно Весы дадут советы по стилю и расскажут, как правильно знакомиться в баре.

Скорпион

Скорпионы привлекают к себе людей, но в ближний круг пускают мало кого. Из-за врожденной недоверчивости они долго анализируют человека, взвешивая все «за» и «против» дружбы с ним. Чего Скорпионы точно не простят — это обмана или предательства. За такой проступок можно легко оказаться в числе их врагов и потом пожалеть об этом. Лучше всего быть с ними искренними и преданными.

Стрелец

Стрельцы легко находят общий язык с очень разными людьми и обзаводятся знакомствами. Поладить с ними легко, главное, не пытаться ограничить их свободу. Несмотря на кажущуюся беззаботность и постоянную веселость, Стрельцы очень внимательные и чуткие друзья.

Козерог

Козероги скрытны по своей натуре и в первую очередь ценят верных друзей. Они любят стабильность и уверены, что настоящая дружба должна пройти проверку временем. Представители этого знака зодиака любят делиться своими знаниями и помогать с решением проблем.

Водолей

Водолеи не считают дружбу чем-то сверхценным. Они не заинтересованы в очень глубоких связях с друзьями, легко обходясь веселой компаний из знакомых и приятелей. Водолеи слишком ценят свободу, поэтому легко прерывают общение, если чувствуют ей угрозу. В друзьях они ценят ум и искренность.

Рыбы

Рыбы — самые надежные хранители тайн. Они очень преданы, никогда не предадут и всегда помогут. Представители этого знака зодиака всегда внимательно выслушают и поделятся ценным советом. Рыбы отличаются внимательностью и чуткостью и ожидают тех же качеств от своих друзей.

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