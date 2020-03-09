Самолет, вылетевший из Москвы в Ростов-на-Дону, совершил экстренную посадку

Самолет SSJ 100, вылетевший из российской столицы в Ростов-на-Дону днем в понедельник, 9 марта, экстренно сел в аэропорту «Шереметьево». Об этом свидетельствуют данные сайта Flight Radar 24. Перед этим воздушное судно совершило несколько кругов для выработки топлива в районе Красноармейска.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, после вылета у SSJ 100 сработал датчик неисправности. Экипаж принял решение вернуться назад. В воздухе самолет пробыл чуть более часа. Обстоятельства произошедшего уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет. Пассажирам будет предоставлен резервный борт.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в «Шереметьево» представили первый в России самолет Airbus A350.