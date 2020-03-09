Самолет, вылетевший из Москвы в Ростов-на-Дону, совершил экстренную посадку
Экипаж воздушного судна принял решение вернутся в аэропорт вылета «Шереметьево» из-за технических проблем.
Фото: ТАСС / Гавриил Григоров
Самолет SSJ 100, вылетевший из российской столицы в Ростов-на-Дону днем в понедельник, 9 марта, экстренно сел в аэропорту «Шереметьево». Об этом свидетельствуют данные сайта Flight Radar 24. Перед этим воздушное судно совершило несколько кругов для выработки топлива в районе Красноармейска.
Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, после вылета у SSJ 100 сработал датчик неисправности. Экипаж принял решение вернуться назад. В воздухе самолет пробыл чуть более часа. Обстоятельства произошедшего уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет. Пассажирам будет предоставлен резервный борт.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в «Шереметьево» представили первый в России самолет Airbus A350.
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