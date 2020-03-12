Видео с лабрадором-тренером взорвало соцсети

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Валентин Черников
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Хозяин собаки выложил ролик, на котором питомец помогает ему прийти в форму.

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Фото, видео: Twitter @humorandanimals, DPA/TASS

Забавное видео с ответственным лабрадором набрало свыше двух миллионов просмотров в Twitter. В соцсесть мужчина выложил ролик, в котором его питомец по кличке Магнус взял на себя роль фитнес-тренера.

Собака помогает хозяину прийти в форму: держит за ноги, пока молодой человек делает подъемы корпуса, расстегает позвоночник на пару с человеком. А когда автор ролика отжимается, пес лежит на нем для большего веса и следит со стороны за интенсивностью упражнения. Под конец видео Магнус прижимает мужчину лапой к полу, будто просит его не халтурить и отжиматься как следует.

«Мне нужен этот пес, он моя единственная надежда»;

«Ржу, как лабрадор заставляет его отжиматься ниже»;

«Я бы платила такому тренеру двойной порцией вкусняшек», — отреагировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Лейсан Утяшева показала, как ее собака танцует.

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