О какой опасности может говорить желание поспать после обеда

Не секрет, что на сон человека влияет множество факторов. Один из важнейших — это питание. Если человек ест на ночь много или пьет кофе и чай, содержащие кофеин, он увеличивает риск бессонницы. А это, в свою очередь, ведет к новому перееданию, рассказала радио Sputnik невролог-сомнолог Елена Царева.

«Бессонная ночь вызывает желание поесть чего-то вредного в вечернее время. Не утром, когда гормон кортизол должен быть высокий, чтобы мы проснулись, а именно к вечеру — пик смещается и заставляет нас есть мучное, жирное и сладкое», — объяснила врач.

Больше, по ее словам, к таким проблемам с поздними ужинами склонны «совы». Они также больше подвержены гипертонии, набору лишнего веса и бессоннице. Существует и синдром «ночной еды», когда поздним вечером человек принимает больше 25% дневного рациона. Это может быть связано как с вынужденными условиями, так и со стрессом.

Если даже после нормального сна прием пищи вызывает у вас сильную сонливость, следует обратить на это внимание. По мнению сомнолога, это может быть признаком инсулинорезистентности. Такой же эффект от плотного обеда наблюдается у людей с депрессией, стрессом и у прокрастинаторов.

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