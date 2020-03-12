Подозреваемый в продаже фейковых аккаунтов каршеринга задержан в Петербурге
Молодой человек пытался скрыться за рубежом.
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Фото, видео: YAY\TASS
Подозреваемый в создании и продаже фальшивых аккаунтов для клиентов каршеринга задержан правоохранителями в Санкт-Петербурге. Молодой человек пытался скрыться за рубежом.
«По версии оперативников, в период с июня по октябрь 2019 года злоумышленник зарегистрировал на подставных лиц десятки учетных записей для доступа к сервисам проката автомобилей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В махинациях мужчина, предположительно, использовал специальные компьютерные программы. Чтобы зарегистрировать аккаунт он покупал в сети копии фотографий, водительских удостоверений и прочих документов других людей.
Информацию о продаже аккаунтов злоумышленник публиковал в одном из популярных мессенджеров. Цена одного аккаунта составляла от двух до пяти тысяч рублей.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации».
В квартире предполагаемого мошенника изъяты несколько мобильных телефонов, которые могли использоваться в незаконной деятельности. Нарушителю избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере прошли обыски в структурах холдинга «Фаэтон» в Санкт-Петербурге.
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