Корвет «Ретивый» спущен на воду в Петербурге

В Петербурге спустили на воду новейший корвет «Ретивый». Он предназначен для уничтожения подводных лодок и кораблей противника. Также он способен высадить морской десант в сложных метеоусловиях и прикрыть спецназ с моря.

Корвет оснащен современными ракетными комплексами и радиолокатором «Заслон». Он помогает обнаружить цели на большом расстоянии, при этом, сам «Ретивый» остается невидимым для врага.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Шойгу поручил увеличить число кораблей с ракетами «Калибр» и «Циркон».