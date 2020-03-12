Корвет «Ретивый» спущен на воду в Петербурге

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Новейший боевой корабль предназначен для уничтожения подводных лодок и кораблей противника, при этом сам он остается невидимым для врага.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, 5-tv.ru

В Петербурге спустили на воду новейший корвет «Ретивый». Он предназначен для уничтожения подводных лодок и кораблей противника. Также он способен высадить морской десант в сложных метеоусловиях и прикрыть спецназ с моря.

Корвет оснащен современными ракетными комплексами и радиолокатором «Заслон». Он помогает обнаружить цели на большом расстоянии, при этом, сам «Ретивый» остается невидимым для врага.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Шойгу поручил увеличить число кораблей с ракетами «Калибр» и «Циркон».

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