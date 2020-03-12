Российская певица Юлия Савичева сообщила об отмене концертов из-за возвращения старой травмы. Доктора настояли на постельном режиме и ежедневных процедурах для исполнительницы. Поп-дива рассказала, что у нее надорваны мышцы пресса. Ситуацию прокомментировала PR-менеджер звезды Юлия Сажина.

«Юля сейчас не на связи. Мы просим понять нас правильно. Каждый день она проходит физиотерапию для того, чтобы быстрее выздороветь», — сказала представитель знаменитости.

Сама Юлия Савичева поделилась в Instagram душераздирающим постом, в котором рассказала, как ей не хотелось вновь заболевать.

«Разреветься хочется, что же это такое, все не слава Богу! Дотренировалась, называется. Каждый поворот в сторону — дикая боль», — поделилась звезда.

Instagram @yuliasavicheva

В настоящий момент концерты певицы на Дальнем Востоке перенесены на неопределенный срок. Исполнительница отметила, что получила травму во время съемок в «ледовом» телешоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Савичева в роковом боди раззадорила фанатов.