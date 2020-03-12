Кравцов доложил президенту о дате начала выплат надбавок учителям в России

В январском послании президента Федеральному собранию было сказано о надбавке учителям за классное руководство. Министр просвещения Сергей Кравцов сегодня доложил Владимиру Путину, что федеральные выплаты начнутся с 1 сентября.

«Это дополнительные пять тысяч к тем региональным и муниципальным выплатам. Мы здесь будем четко контролировать», — завил на министр встрече с главой государства.

«Чтобы их не сняли, нужно предупредить руководителей регионов. Об ответственности за возможное неисполнение указаний», — подчеркнул Путин.

На контроле у министерства также другое важное поручение президента — организация бесплатного горячего питания для учеников начальных классов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вопрос реализации вышеуказанной программы по питанию младших классов находится на контроле в Совете Федерации.