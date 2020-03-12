Кравцов доложил президенту о дате начала выплат надбавок учителям в России
Дополнительные выплаты за классное руководство были обозначены в послании Путина Федеральному собранию в январе.
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Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru
В январском послании президента Федеральному собранию было сказано о надбавке учителям за классное руководство. Министр просвещения Сергей Кравцов сегодня доложил Владимиру Путину, что федеральные выплаты начнутся с 1 сентября.
«Это дополнительные пять тысяч к тем региональным и муниципальным выплатам. Мы здесь будем четко контролировать», — завил на министр встрече с главой государства.
«Чтобы их не сняли, нужно предупредить руководителей регионов. Об ответственности за возможное неисполнение указаний», — подчеркнул Путин.
На контроле у министерства также другое важное поручение президента — организация бесплатного горячего питания для учеников начальных классов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вопрос реализации вышеуказанной программы по питанию младших классов находится на контроле в Совете Федерации.
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