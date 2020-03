Ученые обнаружили, что сидеть на корточках полезнее, чем на стуле

Американские ученые, изучающие племена охотников-собирателей в Африке, обнаружили, что длительное сидение на корточках не наносит здоровью представителей коренных народов такого вреда, как сидение на стуле современному жителю Европы. Результаты их исследований опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты оценили физическую активность 28 представителей африканского народа хадза, которые ведут примерно такой же образ жизни, как и древние люди. К их бедрам прикрепили приборы, отслеживающие периоды активности. Оказалось, что представители племени тратят на ходьбу и другие физические действия всего чуть больше часа в сутки. Однако у них не наблюдаются признаки хронических заболеваний, которые обычно вызывает малоподвижный образ жизни.

Из этого ученые сделали вывод, что сидение на корточках или на коленях предполагают большую нагрузку на мышцы, чем времяпровождение на стуле, в автомобильном кресле или на диване. И что сам по себе малоподвижный образ жизни угрозы здоровью не представляет. Однако авторы исследования полагают, что человеческий организм рассчитан на большую нагрузку мышц, чем получается при сидении на стуле. Они предлагают использовать эту информацию, чтобы, к примеру, снизить вред от сидячей работы, модифицировав соответствующим образом рабочие места, пишет «N+1».

