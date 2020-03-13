«Я не подпадал под это» — Вернувшегося из Франции депутата Госдумы изолировали

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Сергей Катасонов приехал после отпуска из Франции и по распоряжению мэра Москвы не сел на 14-дневнй карантин, выйдя на работу.

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Фото, видео: ТАСС/Абулхатин Марат, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Обезопасили себя и в Госдуме. Там на две недели аннулировали пропуск депутату Сергею Катасонову. Несколько дней назад он вернулся из Франции, но вместо карантина явился на работу.

Теперь на вынужденные каникулы отправлены все его помощники и соседи по залу заседаний. Тревогу забил Владимир Жириновский. Он даже предложил лишить Катасонова полномочий. «Известия» выслушали объяснения опального парламентария:

«Я улетал во Францию это было до принятия решения, поэтому я не попадал под это. Но в целях профилактики и страховки я считаю решение правильным», — попытался оправдаться парламентарий.

Катасонов также заявил, что обследовался и врачи признаков коронавируса у него не нашли. Тем не менее, депутат обещал работать удаленно, не выходя из дома.

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