Обезопасили себя и в Госдуме. Там на две недели аннулировали пропуск депутату Сергею Катасонову. Несколько дней назад он вернулся из Франции, но вместо карантина явился на работу.

Теперь на вынужденные каникулы отправлены все его помощники и соседи по залу заседаний. Тревогу забил Владимир Жириновский. Он даже предложил лишить Катасонова полномочий. «Известия» выслушали объяснения опального парламентария:

«Я улетал во Францию это было до принятия решения, поэтому я не попадал под это. Но в целях профилактики и страховки я считаю решение правильным», — попытался оправдаться парламентарий.

Катасонов также заявил, что обследовался и врачи признаков коронавируса у него не нашли. Тем не менее, депутат обещал работать удаленно, не выходя из дома.