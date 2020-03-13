В Москве полыхает ресторан в гольф-клубе Moscow Country Club. Площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров.

Как сообщает столичный МЧС, сообщение о ЧП поступило в 00.25. Горит деревянное здание, а также крыша строения рядом. На 31-й километр Волоколамского шоссе прибыли спасательные службы.

Обстоятельства пожара устанавливаются. Данные о пострадавших не поступали.