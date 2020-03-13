«Споры тупоконечников с остроконечниками в Лилипутии» — Захарова о скандале в Киеве
Националисты сорвали презентацию «мирной платформы», которая была призвана решить конфликт в Донбассе.
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Фото, видео: ТАСС/Щербак Александр, 5-tv.ru
В МИД РФ осудили срыв презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook написала Мария Захарова.
«Полиция в очередной раз продемонстрировала все, что от нее осталось, проявив абсолютную никчемность. В итоге мероприятие удалось на славу Украине, напомнив споры тупоконечников с остроконечниками в Лилипутии, с какого конца надо чистить яйца», — подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, на Украине задержаны 15 националистов, которые сорвали презентацию «мирной платформы» в Киеве. Новую политическую программу, призванную решить конфликт в Донбассе, должен был представить Сергей Сивохо — бывший КВНщик, а ныне советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны.
Группа агрессивно настроенных людей, среди которых были ветераны военной операции на востоке Украины, устроили потасовку, сорвали плакаты со стены — кто-то толкнул Сивохо в спину, и тот упал. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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