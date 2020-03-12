Радикалы сорвали презентацию примирения с Донбассом, избив советника главы СНБО

В Киеве националисты сорвали презентацию «Национальной платформы примирения и единства», а также избили советника секретаря СНБО Украины по реинтеграции Донбасса Сергея Сивохо. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По данным издания, через полчаса с момента начала презентации, разработанной командой президента Украины Владимира Зеленского, радикалы начали с места выкрикивать оскорбления в адрес Сивохо, называя его предателем. Затем организаторы решили прервать встречу, но на выходе националисты набросились на советника главы СНБО и повалили его на пол. Потасовка сопровождалась криками «сепар» и нецензурной бранью.

«Ножки подкосились? Давайте его на выход!» — скомандовали из толпы, когда чиновник упал.

Позже стало известно, что полиция задержала зачинщиков потасовки. Презентация «Национальной платформы примирения и единства», направленная на реинтеграцию Донбасса должна была пройти еще в феврале, но ее перенесли из-за обострения ситуации на линии разграничения. По мнению Сивохо, для возвращения жителей Донбасса в лоно Украины необходимо «понять и простить». Кроме того, по его словам, нужно упростить процедуру пересечения линии разграничения местными жителями.

Ранее 5-tv.ru писал, что ДНР и ЛНР договорились с Украиной о разведении сил, новых обменах и пунктах пропуска.